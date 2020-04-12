2020/04/12 | 20:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة الفنان كامل إبراهيم اليوم أثر مرض عضال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/12 | 20:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الفنان كامل إبراهيم اليوم أثر مرض عضال) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الفنان كامل إبراهيم اليوم أثر مرض عضال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).