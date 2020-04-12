تحقيق النجف توضح تفاصيل شكوى سيدة تعرضت للحرق وتكشف عن الفاعل الرئيسي

2020/04/12 | 20:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [النجف-اين] اوضحت محكمة تحقيق النجف، اليوم الأحد، انها تجري التحقيق في جريمة تعرض سيدة للحرق .

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