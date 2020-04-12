اللواء السابع بالحشد يواصل تعفير وتعقيم مدينة الناصرية

2020/04/12 | 20:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل اللواء السابع بالحشد الشعبي، الاحد، تعفير وتعقيم مناطق مدينة الناصرية في ذي قار.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان الفوج النهري في اللواء السابع يواصل جهوده ضمن حملة وعي ولليوم الثاني تعفير وتعقيم مدينة الناصرية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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