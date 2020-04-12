نائب محافظ صلاح الدين: الحشد الشعبي ابدى استعداده لدعم خلية الأزمة

2020/04/12 | 20:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب الفني لمحافظ صلاح الدين رئيس خلية الأزمة جنوبي المحافظة عمار حكمت البلداوي، الاحد، أن الحشد الشعبي ابدى استعداده لدعم خلية الازمة في المحافظة لمواجهة كورونا.وقال البلداوي خلال زيارته مركز تدريب العسكريين (ع) التابع للحشد الشعبي، إن “قيادات وكوادر مركز تدريب العسكريين التابع للحشد الشعبي ابدوا استعدادهم لدعم خلية الأزمة في المحافظة من

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