صحة ديالى تكشف عدد المصابين الحاليين بكورونا والمتماثلين للشفاء

2020/04/12 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، الاحد (12 نيسان 2020)، ارتفاع عدد من تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا الى...





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