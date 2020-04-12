محافظة عراقية تعلن عدم تسجيل اية اصابة بكورونا لليوم العاشر على التوالي

2020/04/12 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية، اليوم الاحد، عدم تسجيل أي اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ولل...





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