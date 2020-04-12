2020/04/12 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم
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وذكرت ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة الفنان العراقي كامل ابراهيم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
نعت نقابة الفنانين العراقيين، الأحد، الفنان العراقي كامل ابراهيم، الذي توفي إثر مرض عضال.
وذكرت ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة الفنان العراقي كامل ابراهيم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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