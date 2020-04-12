وفاة الفنان العراقي كامل ابراهيم


وفاة الفنان العراقي كامل ابراهيم
2020/04/12 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-بغداد

نعت نقابة الفنانين العراقيين، الأحد، الفنان العراقي كامل ابراهيم، الذي توفي إثر مرض عضال.

وذكرت ...

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