وفاة الفنان كامل ابراهيم

2020/04/12 | 20:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي اليوم الأحد، في أحد مستشفيات بغداد الفنان الشاب كامل ابراهيم أثر إصابته بمرض السرطان بشكل مفاجئ.

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