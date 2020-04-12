الأزمة النيابية: التجوال الجزئي سابق لأوانه

2020/04/12 | 20:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو خلية الأزمة النيابية حسن خلاطي، اليوم الاحد، ان رفع حظر التجوال الوقائي بشكل جزئي امر سابق لاوانه.

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