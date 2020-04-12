هيئة التقاعد تباشر بإيصال الهويات الى منازل المتقاعدين

2020/04/12 | 20:46 - المصدر: قناة التغيير

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بتوجيه من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين وبإشراف مباشر من احمد عبد الجليل حسين الساعدي

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية مباشرتها بحملة أنجاز المعاملات التقاعدية وتنظيم الهويات التقاعدية للمحالين إلى التقاعد مؤخرا وإيصالها للمتقاعدين في مقر سكناهم نتيجة لحظر التجوال المفروض بسبب جائحة كورونا، مضيفة أن الحملة مستمرة في ديوان الهيئة بالعاصمة بغداد وفروعها في المحافظات لخدمة شريحة الموظفين المتقاعدين.

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