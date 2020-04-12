القضاء يصدق أقوال متهمين باغتصاب امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة في كركوك

2020/04/12 | 20:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس القضاء الاعلى، أن محكمة تحقيق التون كوبري تصدق اقوال متهمين باغتصاب امرأة من ذوي الاحتياجات في كركوك.

واكد مجلس القضاء الأعلى في بيان إن محكمة تحقيق التون كوبري التابعة لرئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية صدقت أقوال المتهمين بجريمة اغتصاب امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة قرب دارها في ناحية التون كوبري.

واضاف البيان أن المتهم تذرع في إفادته أنه كان في حالة سكر تام أثناء قيامه بالجريمة، مشيرا الى أن قاضي التحقيق دون اقوال المتهمين وزوج المجني عليها بصفة مشتكي.

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