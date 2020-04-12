الرئيس برهم صالح: أهنئ المسيحيين من أرض الرسالات والحضارات والتنوع الديني والثقافي

2020/04/12 | 20:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح أبناء الطائفة المسيحية في العراق بحلول عيد القيامة.

وقال الرئيس صالح في تغريدة، إنه يهنئ المسيحيين في العراق والعالم أجمع بحلول عيد القيامة من أرض الرسالات والحضارات والتنوع الديني والثقافي.

ودعا الى ضرورة أن تكون هذه المناسبة المباركة دافعًا لوحدة الصف في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد، والتآزر مع الكوادر الصحية لحماية الشعب من وباء كورونا.

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