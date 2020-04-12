مسؤول أعلام مجلس الوزراء يتحدث لـ”العهد” عن حظر التجول ودعم العوائل المتعففة

2020/04/12 | 20:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال المتحدث باسم مكتب اعلام الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، اليوم الاحد، ان رفع حظر التجول متروك لخلية الازمة ووزارة الصحة.واكد مجيد في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية ” ان “التزام المواطن بالحظر هو الحل الوحيد للقضاء على كورونا و الحكومة خصصت 30 الف دينار عراقي لكل فرد من العائلات […]

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