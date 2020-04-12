أعياد الفصح بالعراق في ظل ازمة كورونا | تقرير

2020/04/12 | 21:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع استمرار حظر التجول في اغلب المدن العراقية، احتفل العراقيون المسيحيون هذا العام بأعياد الفصح والميلاد المجيدين، وسط دعوات الى الباري عز وجل ان يحمي العراق وأهله.

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