التحالف الدولي: تنظيم داعش الإرهابي يشكل خطرا حقيقيا ويملك القدرة على الهجوم

2020/04/12 | 21:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كاغينز، أن المخاوف من تنظيم داعش الارهابي ما تزال قائمة.

وقال كاغينز ان المخاوف من داعش ما تزال قائمة، حيث يشكل التنظيم خطرا حقيقيا ويملك القدرة على الهجوم وخاصة في ديالى وكركوك.



مبينا ان التحالف الدولي يتحاور منذ ستة أشهر مع حكومتي العراق وإقليم كردستان حول تنصيب المنظومة الدفاعية للتصدي لمخاطر داعش.

واكد كاغينز ان التحالف يخطط لاستئناف تدريب البيشمركة نهاية شهر رمضان، مبينا ان أغلب مدربي التحالف هم من إيطاليا وهنغاريا وفنلندا، وهؤلاء مستعدون للعودة.

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