ستيفن هيكي: أرغب ان تكون أسرتي معي لكن الميليشيات تهدد الأمن بالصواريخ

2020/04/12 | 21:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب السفر البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي عن امنياته ان تكون اسرته معه في بغداد.

وقال هيكي في رد على سؤال ورده في تويتر لماذا لا تأتي زوجتك معك فأجاب هيكي، كنت اود ان تكون اسرتي هنا معي لترى جميع الجهود التي تقدمها البلاد، لكن للأسف الوضع ليس امن بالنسبة لهم بسبب تهديد الميليشيات وهجمات الصواريخ المستمرة التي تستهدف السفارات، ليس لدي أدنى شك ان العراق سيزدهر من جديد إذا ما توفر الامن و آمل ان تنجح الحكومة المقبلة بتوفير ذلك.

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