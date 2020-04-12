صحة الرصافة تروي تفاصيل نجاة مصاب بالسرطان من كورونا

2020/04/12 | 21:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعلن مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاحد، عن شفاء مريض السرطان من فيروس كورونا، والذي اجريت له عملية جراحية قبل ايام بمستشفى الكندي والتي تعد من العمليات المتقدمة والصعبة عالميا.وقال الساعدي في بيان أطلعت عليه “يس عراق”، ان “الفتى المصاب بالسرطان بعمر 15 عام، اجري له تداخل جراحي […]

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