فرنسا تسجل 561 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا

2020/04/12 | 21:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم الأحد، عن تسجيل 561 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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