دبي تستخدم بلازما الدم في علاج المصابين بكورونا

2020/04/12 | 21:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية ديفيد نابارو، الأحد، إن من المحتمل أن يستمر وجود حالات تفشي صغيرة لفيروس كورونا المستجد إلى حين تطوير لقاح وتوزيعه على نطاق واسع.

وقال نابارو في تصريحات لبرنامج "Meet the Press" على شبكة NBC، "لا نعرف بعد إن كان سيأتي على شكل موجات مثل الإنفلونزا.



نعتقد أنه سيكون فيروسا يطارد العرق البشري لفترة طويلة قادمة إلى أن نتمكن جميعا من الحصول على لقاح يحمينا".

وتابع "ستكون هناك حالات تفشي صغيرة ستظهر بشكل متقطع وستخترق دفاعاتنا".

وأكد أن مفتاح التعامل مع هذا الفيروس يتمثل في تسلح كل مجتمع بدرع وقائي من نوع ما، من أجل رصد الحالات فور ظهورها، عزلها ومنع الانتشار من التوسع.

وأضاف "سيكون ضروريا أن تكون لكل دولة تلك القدرة.



لذا نشجع الدول على تبني (الدرع الوقائي) الآن، ومن شأن ذلك أن يسهل رفع الإغلاق والحيلولة دون وقوع المزيد من الحالات الواسعة لتفشي للمرض".

وفي معرض رده على سؤال حول تقييم التعاون الدولي في الوقت الراهن، قال المسؤول الدولي إنه يرغب في رؤية "تعاون أكبر بين القادة".

وأردف "أود أن أراهم متحدين ويظهرون للعالم أنهم يعتقدون أن هذا التهديد العالمي ينبغي التعامل معه عبر العمل المشترك بين جميع الدول وشعوبها".

وحتى صباح الأحد، وصل عدد الإصابات بكوفيد-19 حول العالم إلى مليون و807 آلاف و939 حالة، فيما سجلت 112241 حالة وفاة، وفق موقع تابع لجامعة جونز هوبكنز حول الوباء العالمي.

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