عمليات بغداد: القبض على 21089 مخالفا لحظر التجوال منذ 17 اذار

2020/04/12 | 21:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، عن القبض على 21089 مخالفا لحظر التجوال منذ 17 اذار، بالاضافة الى حجز 1259 عجلة ودراجة.

وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "مع تواصل الاجراءات الخاصة بحظر التجول الوقائي داخل العاصمة بغداد، تستمر تشكيلات قيادة عمليات بغداد بتطبيقه، وقد تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٢ نيسان من القاء القبض على ٢١٠٨٩ مخالفا، فيما حجزت ١٢٥٩ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٤٧٩٨٤ غرامة، كما سهلت دخول ١٥٥٧٨ عجلة حمل تحمل مواد غذائية".

واضافت "تؤكد قيادة عمليات بغداد على جميع اهالي العاصمة بأنها ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، وتقدم شكرها للملتزمين بحظر التجول، وتجدد تأكيدها على أن القوات الأمنية مستعدة لتقديم جميع التسهيلات للجهات المستثناة من إجراءات الحظر".

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