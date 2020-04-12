ائتلاف الوطنية يؤكد للكاظمي اهمية اشراك المتظاهرين في حكومته

2020/04/12 | 21:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد ائتلاف الوطنية، اليوم الاحد، على اهمية اشراك المتظاهرين السلميين والنقابات والاتحادات في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.وذكر مكتب الائتلاف في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "وفدا يمثل ائتلاف الوطنية برئاسة النائب كاظم الشمري، زار رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في مقر إقامته في بغداد وقدم له التهنئة بمناسبة التكليف الذي يأتي في ظروف تاريخية يمر بها العراق".ورأى أن "هذا التكليف يمثل فرصة قد لا تعوض لجميع الأطراف لإصلاح اوضاع البلد المختلفة ووضعها بالشكل الذي يبعد العراق من منزلق خطير".وأكد الائتلاف "وقوفه بزعامة إياد علاوي مع رئيس الوزراء المكلف في خطواته لتسمية الكابينة الوزارية".وأشار الى انه "من الضروري ترك رئيس الوزراء المكلف حرية اختيار كابينته الوزارية وابعاد الضغط عليه الهادف الى الإبقاء على المحاصصة المقيتة"، مؤكدا على "ضرورة أن يشترك المتظاهرون السلميون والاتحادات والنقابات في هذه الحكومة".من جانبه، أكد الكاظمي على ان "تكون كابينته الوزارية كفوءة وانه سيعتمد معيار النزاهة والكفاءة لاختيار أعضاء هذه الكابينة".

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