تشكيل الحكومة وازمة كورونا يتصدران مباحثات الكاظمي وبلاسخارت

2020/04/12 | 21:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، مساء اليوم الاحد، تطورات تشكيل الحكومة وجهود مواجهة وباء كورونا. وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان الكاظمي "استقبل في مكتبه ببغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وجرى بحث تطورات تشكيل الحكومة وجهود مواجهة وباء كورونا واستمرار التعاون والتنسيق بين العراق والأمم المتحدة".وأعرب الكاظمي عن "ارتياحه لسير مشاورات تشكيل الحكومة وتطلعه لتعاون الجميع وتمكين الحكومة من العمل على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم المشروعة".من جانبها أكدت ممثلة الأمين العام "دعمها لجهود تشكيل الحكومة الجديدة في ظل الإجماع الوطني والرغبة في زيادة التعاون المشترك".

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