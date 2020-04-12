تقرير مسائي من عمليات بغداد: اعتقلنا 21 ألف مخالف للحظر

2020/04/12 | 21:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، عن حصيلة إجراءاتها لوقف خرق حظر التجوال في العاصمة منذ بدء تطبيقه اواسط آذار الماضي.وقال بيان أطلعت عليه “يس عراق”، “مع تواصل الاجراءات الخاصة بحظر التجول الوقائي داخل بغداد، تستمر تشكيلات قيادة عمليات بغداد بتطبيقه، وقد تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٢ نيسان من […]

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