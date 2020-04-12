نائب عن نينوى، هناك تحركات أمريكية تركية على الحدود

2020/04/12 | 21:47 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة كشف النائب عن محافظة نينوى “مختار الموسوي”، الاحد، عن وجود تحركات أمريكية تركية مشبوهة على الحدود العراقية السورية، مؤكدا أن هناك معلومات استخباراتية أمنية تفيد بوجود مخطط أمريكي قرب الحدود السورية.وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك تحركات أمريكية مشبوهة للاستيلاء على اجزاء من الحدود سيطرة العراقية السورية بينما تحاول …

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