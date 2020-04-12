2020/04/12 | 21:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، عن القبض على 21089 مخالفاً للحظر منذ 17 آذار الماضي.وقالت القيادة في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، إنه “مع تواصل الاجراءات الخاصة بحظر التجول الوقائي داخل العاصمة بغداد، تستمر تشكيلات قيادة عمليات بغداد بتطبيقه، وقد تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٢ نيسان من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تقبض على 21089 مخالفاً للحظر منذ 17 آذار الماضي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تقبض على 21089 مخالفاً للحظر منذ 17 آذار الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).