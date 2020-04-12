صحة الرصافة تزف بشرى شفاء مريض السرطان من فيروس كورونا

2020/04/12 | 21:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اعلن مدير عام صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، اليوم الأحد، عن شفاء مريض السرطان من فيروس كورونا والذي اجريت له عملية جراحية قبل ايام بمستشفى الكندي والتي تعد من العمليات المتقدمة والصعبة عالميا.وقال الساعدي في بيان تلقته “العهد نيوز” ان “الفتى المصاب بالسرطان بعمر 15 عام والذي اجري له تداخل جراحي […]

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