محمد_زكريا_توفيق - محمد زكريا توفيق - الطريق الذي لم يسلك، لروبرت فروست

2020/04/12 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_زكريا_توفيق روبرت فروست(1987-1963م)، شاعر عميق وواضح سهل التعبير.هو أحد شعراء أمريكا الأكثر شعبية في القرن العشرين.كان فروست يعمل مزارعا في ديري، نيوهامشير، عندما باع المزرعة في سن الثامنة والثلاثين، وانتقل بعائلته إلى إنجلترا، حتى يتفرغ لقرض الشعر.أوائل كتبه الشعرية، منها إرادة صبي (1913م) وشمال بوسطن (1914م)، لاقت نجاحا فوريا.في عام 1915م، عاد إلى الولايات المتحدة واستمر في قرض الشعر، عندما كان ......

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