جعفر_المظفر - جعفر المظفر - الحب في زمن الكورونا ... (3)

2020/04/12 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر المشهد الأولــــــــــــــــــــــتحتفظ أغلب العائلات العراقية التي تعيش في فرجينيا الملاصقة لواشنطن العاصمة بعلاقات ود تعبر عن نفسها كالعادة بالتزاور أو بالحرص على إقامة ولائم الأفراح ومجالس الأحزان, أما الزوار الذين يتوافدون على البيوت فهم يدخلون إليها وبأيديهم ماعون طعام أو حلوى يضاف إلى مائدة الدار الرئيسية.ولآن المعروف عن (كليجة) أم أولادي أنها بطعم ونكهة خاصة لذا صار من عادتها وح......

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