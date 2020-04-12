2020/04/12 | 21:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتباكات عنيفة اثر هجوم لداعش جنوب غربي كركوك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتباكات عنيفة اثر هجوم لداعش جنوب غربي كركوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتباكات عنيفة اثر هجوم لداعش جنوب غربي كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).