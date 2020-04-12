بغداد تعلن اعتقال اكثر من 20 الف مخالف لحظر كورونا

2020/04/12 | 21:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت قيادة عمليات بغداد، الاحد، عن القاء القبض على الوف المخالفين لحظر التجوال وحجز مئات المركبات وتسجيل عشرات الوف الغرامات منذ بدء حظر التجوال، فيما اشارت الى تسهيل تنقل عجلات المواد الغذائية.وقالت القيادة في بيان "مع تواصل الإجراءات الخاصة بحظر التجوال الوقائي داخل العاصمة بغداد، تستمر تشكيلات قيادة عمليات بغداد بتطبيقه، وقد تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٢ نيسان من القاء القبض على ٢١٠٨٩ مخالفا"، مردفة انها "حجزت ١٢٥٩ عجلة ودراجة نارية متنوعة وبلغ عدد الغرامات ٤٧٩٨٤ غرامة، كما سهلت دخول ١٥٥٧٨ عجلة حمل تحمل مواد غذائية".وتابعت "تؤكد قيادة عمليات بغداد على جميع أهالي العاصمة بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتقدم شكرها للملتزمين بحظر التجوال، وتجدد تأكيدها على أن القوات الأمنية مستعدة لتقديم جميع التسهيلات للجهات المستثناة من إجراءات الحظر".وفرض حظر التجوال في بغداد منذ منتصف آذار الماضي لمنع تفشي فيروس كورونا ومدد الحظر لأكثر من مرة وكذلك فعلت بقية المحافظات وكذلك إقليم كوردستان.

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