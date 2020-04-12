بالفيديو: والدة الشابة العشرينية ملاك حيدر تروي قصة حرقها كاملة

2020/04/12 | 21:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت والدة الشابة العشرينية من محافظة النجف، ان حالة ابنتها يرثى لها الان، مع تضارب روايات زوجها مع والده بشأن حادثة حرق ابنتها ملاك حيدر.وقالت الام في تصريحات خاصة لـ”يس عراق”، ان “عائلة زوج ابنتها قللوا من الحادثة خلال تقديم افادتهم الى السلطات الامنية والصحية، واشاروا الى انها احرقت نفسها خلال […]

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