بالصور.. افتتاح مستشفى طوارئ جديد في كربلاء

2020/04/12 | 21:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت العتبة الحسينية، اليوم الأحد، افتتاح مستشفى الشفاء والطوارئ في كربلاء المقدسة الذي انشئ برعايتها ويتسع الى ٦٠ سرير.وقال مراسل “العهد نيوز” أن “هذا المشفى يقدم خدماته للمواطنين ويحتوي على كافة المستلزمات الطبية”.

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