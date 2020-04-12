عمليات بغداد تعلن حصيلة المخالفين للحظر الوقائي

2020/04/12 | 21:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، عن حصيلة المخالفين لتطبيق قرار حظر التجوال الوقائي منذ 17 آذار ولغاية الان.وقالت القيادة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تمكنت القوات الامنية منذ 17 آذار ولغاية اليوم من القاء القبض على 21 ألفاً و89 مخالفاً، وحجز 1259 عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات 47 ألفاً و984 غرامة، كما سهلت دخول 15 ألفاً و578 عجلة حمل تحمل مواد غذائية".وأكدت انه "على جميع اهالي العاصمة بأنها ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين"، مشددة أن "القوات الأمنية مستعدة لتقديم جميع التسهيلات للجهات المستثناة من إجراءات الحظر".

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