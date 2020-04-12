تسجيل هزة أرضية شرقي خانقين بقوة 3.4 درجات

2020/04/12 | 22:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعلنت المراصد الزلزالية لوزارة النقل العراقية عن تسجيلها حدوث هزة ارضية ،مساء الاحد ، الموافق 12/4/2020 في تمام الساعة (6،50،36) مقياس رختر جنوب شرقي قضاء خانقين ديالى واوضحت المراصد ان “الهزة تبعد(28 ) كم جنوب شرق قضاء خانقين في محافظة ديالى وبلغت قوتها (3،4) درجة على ولم يثبت الشعور بها من قبل […]

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