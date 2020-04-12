2020/04/12 | 22:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مساء اليوم الأحد، على تويتر استقالته من منصبه.

وتعرض صويلو لانتقادات إثر إدارته لأزمة كورونا، بخاصة عقب اصدار قرار مفاجئ في 31 ولاية لحظر التجوال.

pic.twitter.com/HDQ5t65vKp

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 12, 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية التركي يعلن استقالته) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية التركي يعلن استقالته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).