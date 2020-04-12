وزير الداخلية التركي يعلن استقالته من منصبه

2020/04/12 | 22:04 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأحد، عن استقالته من منصبه.

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