عاجل: مصدر: رواتب العقود والأجور اليومية في الكهرباء لن يتم تأمينها الا باقرار موازنة 2020

2020/04/12 | 22:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر نيابي مطلع.



اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة بشأن رواتب العقود والأجور في وزارة الكهرباء.

وذكر المصدر ل"الغد برس"، أن "رواتب العقود والأجور اليومية الخاصة بموظفي وزارة الكهرباء، لن تستطيع الحكومة تأمينها ما لم يتم اقرار موازنة عام 2020".

وبين المصدر، أن "الاعداد الحقيقة للموظفين بعقود واجور يومية في وزارة الكهرباء يبلغ 50 الف موظف، وليس كما اشيع في الاعلام بأنه أكثر من 100 الف درجة".

فيما دعا عضو لجنة النفط والطاقة النيابية امجد العقابي، في وقت سابق، وزارة الكهرباء الى توزيع رواتب الأجور والعقود من الموظفين، وان لا "تتحجج" بعدم توفر التخصيص المالي.

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