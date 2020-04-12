وزير الداخلية التركي يعلن استقالته على خلفية فشله بأعلان حظر التجول

2020/04/12 | 22:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم الأحد عن استقالته من منصبه، على خلفية التخبط في إعلان حظر التجول لمدة يومين في المدن الكبرى بتركيا، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.جاء هذا الإعلان عبر الحساب الشخصي لصويلو على “تويتر”، بعد يومين من فرضه الإغلاق العام لمدة 48 ساعة.وقال إن “مسؤولية تطبيق […]

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