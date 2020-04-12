مقتل منتسب امني بهجوم لداعش في قرية جنوب غرب كركوك

2020/04/12 | 22:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بمقتل منتسب امني بهجوم لداعش في قرية جنوب غرب كركوك.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "القوات الامنية صدت هجوم لداعش في قرية جنوب غرب كركوك"، لافتا الى ان "الحادث ادى الى مقتل احد منتسبي الشرطة".

من جهة اخرى اكد مصدر امني، بان "القوات الامنية صدت تعرض لداعش قرب منطقة الشيخ بابا بأطراف ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى، ومشطت المنطقة هناك دون خسائر".

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