بالوثائق..”يس عراق” تنشر نتائج اجتماع “أوبك +” والخفض التأريخي لانتاج النفط

2020/04/12 | 22:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: حصلت “يس عراق”، على نسخ من الاجتماع الاستثنائي الذي عقده “أوبك+” والذي انتهى عند خفض الانتاج النفطي الى مستويات قياسية في محاولة لإنقاذ اسعار النفط.وتبين الوثائق ان الوفد العراقي اعترض بشدة خلال مداخلته على مقادير الانتاج السعودية والروسية والتي أدت الى إغراق السوق وهبوط الاسعار.

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