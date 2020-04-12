برلماني لـ”العهد”: قرارات العراق الاستراتيجية بيد القادة السياسيين وليس بيد رئيس الحكومة

2020/04/12 | 22:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف نائب عن كتلة النهج الوطني، حسين العقابي، اليوم الأحد، أن قرارات العراق الاستراتيجية بيد القادة السياسيين فقط وليس بيد أي رئيس وزراء وكلام ينطبق على المكلف مصطفى الكاظمي.وقال العقابي خلال حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية “، إن “كلام الكاظمي يشابه العبارات الفضفاضة التي سمعناها طيلة 15 سنة”، مبينا أن “المشاكل […]

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