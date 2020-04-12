مع اجراءات اخف..الصحة العراقية ترجح استمرار الحظر الوقائي في رمضان

2020/04/12 | 23:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/قال وزير الصحة جعفر علاوي، ان حظر التجول في رمضان المقبل ، مع إتخاذ إجراءات ربما أخف قد تستمر، وذلك حسب الحالات المسجلة في البلاد،مؤكداً أن الاجراءات ممكن ان تتغير حسب الموقف الوبائي.واضاف علاوي في لقاء متلفز تابعته " كلكامش برس" انه "قد نخفف الضغط ونفتح بعض ساعات حظر التجوال ،والى حد الان الوضع يبدو جيد جدا وانا اشكر القوات الامنية، لانهم حافظوا على الحظر الوقائي،وساعدونا مع الدفاع المدني والمتظاهرين بالتعفير والتعقيم".وتابع:"لا يوجد شيء ثابت ، وكل شيء متوقف حسب الحالات،ومن ممكن خلال ثلاثة ايام تتغير الامور ولكن الفيروس يعود حتى للمتعافي،لذلك هناك حسابات عديدة وضعناها بالاعتبار ولا نريد تعريض حياة الناس للخطر وسنجعل كل شيء في الحسبان ، ومن الممكن ان يستمر الحظر في رمضان لكن مع اجراءات اخف ولا نريد ان يحصل بنا كما حصل مع الدول الاخرى".

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