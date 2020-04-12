المالية الكوردستانية تسمح باستيراد الوقود من ثلاثة معابر مع ايران

2020/04/12 | 23:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وافقت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، على السماح بتجارة الوقود عبر عدد من المعابر الحدودية مع ايران، مشترطة عدم الاضرار بصحة مواطني الاقليم بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.وجاء في كتاب للوزارة موجه الى المعابر الحدودية "باشماخ وحاج عمران وبرويزخان" انها موافقة على القيام بتجارة الوقود وفقا لعدد من الشروط.واضاف الكتاب ان تلك الشروط تأتي من اجل حماية حياة مواطني اقليم كوردستان من وباء كورونا ومنع احتكار الوقود في الاقليم.

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