2020/04/12 | 23:12 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

تستذكر هيئة الحشد الشعبي غدا مرور 100 يوم على استشهاد القادة الشهداء صناع النصر وابطال التحرير في جريمة إرهابية غادرة فجر الثالث من كانون الثاني 2020.

وبهذه المناسبة تجدد هيئة الحشد الشعبي العزاء لابناء شعبنا العراقي والأمتين العربية والإسلامية بهذا المصاب الجلل الذي هز العالم ودمعت له عي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي .. يستذكر القادة الابطال ومرور 100 يوم على استشهادهم) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي .. يستذكر القادة الابطال ومرور 100 يوم على استشهادهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).