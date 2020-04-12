هل تنبأت عائلة سمبسون بفيروس كورونا؟

2020/04/12 | 23:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة الصباح الجديد : تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من الحلقة ال21 من الموسم الرابع من سلسلة مسلسل “عائلة سمبسون”، والتي نُشرت عام 1993، وتُظهر أنها تنبأت بتفشي عالمي لفيروس “كورونا”.وكانت الحلقة التي حملت عنوان Marge in Chains عن إصابة سكان سبرينغفيلد بفيروس قاتل قادم من اليابان، يُدعى إنفلونزا أوساكا، وتُظهر أحداث الحلقة ...

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