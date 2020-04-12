من التسول إلى المنصات.. قصة عارضة أزياء شهيرة

2020/04/12 | 23:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعاد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة لعارضة الأزياء الفليبينية ريتا غافيولا وظهرت فيها وهي تتسول في الشوارع وذلك قبل أن تنتقل إلى منصات العروض العالمية.وفي تفاصيل هذا الانتقال أنها التقت في العام 2016 مصادفة مصوراً محترفاً من بلدها وجذبه جمالها الطبيعي فالتقط صورة لها لم تلبث أن انتشرت على نطاق واسع بحسب ...

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