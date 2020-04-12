الغضبان: اتفاق أوبك ومنتجون رهن قرار “المكسيك” بالخفض

2020/04/12 | 23:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطاقة النيابية: الموازنة إلى النصف بسبب هبوط أسعار النفط بغداد ـ الصباح الجديد: كشف نائب رئيس الوزراء وزير النفط، ثامر الغضبان عن أبرز تفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه الاجتماع الطارئ لـ “أوبك+”، في حين بين ان التريث بالتوقيع على الاتفاق، جاء على خلفية قرار المجتمعون أن يجعلوا الاتفاق مرهوناً بموافقة المكسيك.وقال الغضبان في تصريح ...

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