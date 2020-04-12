منظمة إنسانية توزع الكمامات في مخيّم جم مشكو

2020/04/12 | 23:20 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – تحسين الهسكاني منذ بدء تفشي فيروس كورونا والمعروف ب (Covid_19)، قامت الكثير من الفرق التطوعية والمنظمات الإنسانية وايضاً الأشخاص بالقيام بدورهم من خلال تقديم الدعم للأهالي والكوادر الصحية والقوات الأمنية للتغلب على هذا الفيروس المستجد، ولعبور هذه المرحلة الصعبة والوصول معاً إلى برّ الأمان بأقل خسائر ممكنة.ومن هذه المنظمات، منظمة Yahad …

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