البنك المركزي يفتح حساب مصرفي بإسم التكافل الاجتماعي

2020/04/12 | 23:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن البنك المركزي العراقي عن فتح حسابين مصرفيين لصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإسم (حساب التكافل الاجتماعي).وقال بيان عن البنك ان فتح الحسابين جاء استنادا إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتعلق بمبادرة دعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود، ودعماً لجهود خليَّة الأزمة لمواجهة وباء كورونا.واشار الى أن الحساب الاول سيكون […]

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