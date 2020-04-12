الاعلام الامني تعلن مقتل منتسب باطلاق نار من قبل داعش في كركوك

2020/04/12 | 23:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، مقتل منتسب باطلاق نار من قبل داعش في كوكوك.وقالت الخلية في بيان، إن "منتسبا استشهد بعد إطلاق نار من سلاح قناص لعصابات داعش الإرهابية على أحدى النقاط التابعة للفوج الأول باللواء الثاني عشر في الفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية، في منطقه منصورية الجبل بقضاء الحويجة في محافظة كركوك".

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، القبض على اكثر من 21 الف مخالف لحظر التجوال منذ السابع عشر من شهر آذار الماضي وحتى اليوم.

وجاء في بيان للعمليات، وتلقته (بغداد اليوم)، انه "مع تواصل الاجراءات الخاصة بحظر التجول الو

بغداد اليوم- بغداد

صدقت محكمة تحقيق التون كوبري التابعة لرئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية، اليوم الاحد، أقوال المتهمين بجريمة اغتصاب إمرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة قرب دارها في ناحية التون كوبري.

وأفاد بيان لمجلس القضاء الأعلى أن "محكمة ت

بغداد اليوم - بغداد

قال السفير البريطاني في العراق ستيفن هايكي ، الاحد 12-4-2020 انه منع قدوم اسرته الى بغداد لانه يخشى من الصواريخ التي قال انها تستهدف البعثات والسفارات في بغداد.

وقال هايكي رداً على سؤال من احد متابعيه على حسابه بموقع ( تويتر

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